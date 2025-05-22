Lautaro Midón jugará su tercera semifinal de Future del año

El tenista correntino Lautaro Midón (21 años) superó su partido de cuartos de final del M25 de Coquimbo, Chile, y jugará su tercera semifinal de la temporada en un torne de la categoría Future.

Midón (313 en el ránking de la ATP) superó este jueves al indio Aryan Shah (445) por 6-1 y6-4 en 1 hora y 23 minutos de juego.

El correntino fue sólido y logró una rápida victoria gracias a que quebró el servicio del rival en 6 de las 11 oportunidades que tuvo.

Este viernes, por la semifinal del certamen que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Coquimbo, Midón enfrentará a su compatriota Gonzalo Villanueva, un jugador de 30 años que figura en el puesto 421 del escalafón internacional.

Midón comenzó su campaña en el certamen chileno con una victoria sobre Gino Romano por un doble 6 a 1 y luego venció al también argentino Santiago de La Fuente por 6-4, 2-6 y 6-2.

Por su parte, Villanueva eliminó para llegar hasta las semifinales a Carlos Silva Sovero (Chile), Máximo Zeitune (Argentina) y Franco Roncadelli (Uruguay).

En el cuadro de dobles, Midón junto a Gonzalo Zeitune. Los argentinos perdieron en primera ronda frente a Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) y Wilson Leite (Brasil) por 6-3 y 6-2.