Regatas recupera un jugador para el clásico

Regatas y San Martín ajustan detalles para el inicio de la serie de Reclasificación en la Liga Nacional de Básquetbol que afrontarán desde este sábado.

Los dos planteles están en la recta final de la preparación para encarar el clásico correntino en la primera ronda eliminatoria de los playoffs.

Las principales novedades pasan por el parque Mitre. El base santiagueño Nicolás Aguirre se recuperó de una lesión, trabajó a la par de sus compañeros y estará a disposición del entrenador Juan Manuel Varas.

Penka se lesionó en la última gira que realizó Regatas durante la fase regular. En Comodoro Rivadavia, el pasado 3 de mayo, sufrió un desgarro por contusión que le impidió estar presente en los juegos contra Zárate Basket y Obras Basket como visitante, y contra Boca y Olímpico en Corrientes.

El base trabajó a la par de sus compañeros y podrá estar en el inicio de la serie prevista al mejor de cinco partidos.

La situación es diferente con Sebastián Lugo que en el juego contra Zárate Basket sufrió un edema óseo y es complicado que pueda estar en el juego 1 previsto para este sábado desde las 21.30 en el estadio José Jorge Contte.

Por el lado de San Martín, que jugó su último partido el 8 de este mes, todos los jugadores están en buena forma y por lo tanto podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador Gabriel Revidatti.

Venta de entradas

La venta de entradas para el inicio de la serie de playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol entre Regatas y San Martín se puso en marcha este jueves y continuará este viernes.

Los dos primeros partidos de la serie al mejor de cinco partidos se jugarán en el estadio José Jorge Contte. El juego 1 será este sábado desde las 21.30 y el 2 será el lunes 26 a partir de las 21.

Las entradas para estos cotejos se seguirán vendiendo este viernes, en la sede del Club de Regatas Corrientes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

El precio de las entradas para las generales se fijó en $10.000, mientras que las plateas tienen un valor de $15.000.

Los socios de Regatas tendrán un descuento y los valores serán de $5.000 y $8.000 respectivamente.

Para acceder al descuento, los socios deberán presentar el carnet con la cuota societaria al día; y se venderá una por socio, sin excepción.

Los abonados de la temporada tendrán la reserva de su lugar hasta el día sábado 24 a las 12 horas.

El día de partido el medio de pago para las entradas será únicamente en efectivo.