Vuelve el Regional: Aranduroga recibe a Capri y San Patricio viaja a Paraguay

Luego de la primera ventaja de la temporada, el torneo Regional NEA 2025 de rugby retomará este sábado su actividad. Se disputará en forma completa la tercera fecha con Aranduroga que jugará en Corrientes y San Patricio que lo hará en Asunción, Paraguay.

Todos los partidos de primera división darán inicio a las 16 y en la oportunidad quedarán libre Taraguy y Curne.

Por la zona A, Aranduroga (4 puntos) será local de Capri (0) con el arbitraje de Maximiliano Busaniche. En la fecha anterior, el equipo correntino logró su primera victoria al vencer a Sixty, mientras que el Azurro viene de quedar libre.

Mientras que en Resistencia, Sixty (5) recibirá a Regatas (0) con el arbitraje de Juan Zubieta. Los dos rivales perdieron en la fecha anterior, con la salvedad que para el Remero fue su presentación en el certamen.

Curne, puntero del grupo con 10 puntos quedará libre.

Hasta Asunción se trasladará San Patricio (1) para enfrentar a San José (0). El partido que corresponde a la zona B será arbitrado por César Medina.

El Rojinegro perdió en el debut como local frente a Curda y después quedó libre, mientras que el elenco paraguayo cayó en los dos encuentros que disputó.

Por la misma zona, Aguará (1) de Formosa será local de Curda (9) de Asunción, uno de los punteros. Para este cotejo fue designado como árbitra Brenda Camacho.

El otro líder de la zona, Taraguy (9) tendrá jornada de descanso.

Intermedia

Por el Regional de Intermedia se jugarán este sábado tres cotejos. Desde las 14, se medirán Aranduroga - Capri (Javier Phillipon) y Sixty - Regatas (Rodrigo Sauco), mientras que a partir de las 16 lo harán Taraguy y Curne (Brian Gómez).

Tendrán jornada libre San Patricio y Aguará