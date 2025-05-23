¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
LIGA PROFESIONAL

Russo, el elegido por Riquelme para ser el nuevo DT de Boca

Russo volverá a ponerse el buzo de técnico de Boca Juniors, en lo que será su tercer ciclo al frente del club de la Ribera.

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 21:43

El acuerdo con el nuevo entrenador de Boca ya está sellado. Aunque todavía no hay anuncio, la decisión es que el sucesor de Fernando Gago sea Miguel Ángel Russo. Actualmente en competencia en el Torneo Apertura con San Lorenzo, tendrá su tercer ciclo en el club, aunque podría empezarlo más tarde de lo esperado.

El experimentado DT está a dos días de jugar ante Platense las semifinales del torneo local. Si el Ciclón gana, se quedará a dirigir la final, que se disputará el domingo 1° de junio en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Sin embargo, esto no sería una traba para Juan Román Riquelme. 

Aunque el Mundial de Clubes se acerca y los plazos se acortan, en Boca avanzaron con las negociaciones porque están dispuestos a esperar a Russo el tiempo que sea necesario. En medio de un clima institucional muy complejo, en San Lorenzo saben que su salida es un hecho, más allá de la posible vuelta al Xeneize. 

El problema es que el calendario aprieta a Boca en las vísperas del torneo más importante que disputará en el año. El lunes 9 de junio, el plantel partirá rumbo a Estados Unidos para prepararse para el debut en el Mundial de Clubes, el 16 ante Benfica en Miami. 

Si San Lorenzo se mete en la final del Torneo Apertura, el equipo deberá esperar para empezar esta nueva era y se entrenará la próxima semana con los preparadores físicos del club y con Roberto Pompei o Silvio Rudman a cargo. 

En el mejor de los casos, el Ciclón queda afuera y Miguel empieza su tercera etapa en el club con tres semanas para preparar el duelo ante el conjunto portugués, y los dos posteriores frente a Bayern Munich (20/06) y Auckland City (24/06). 

Con información de TyC Sports.

