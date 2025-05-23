Regatas - San Martín, primer capítulo en la Reclasificación

En medio de una enorme expectativa, desde el jueves con plateas agotadas, se pondrá en marcha el clásico de playoffs entre Regatas y San Martín.

El cruce de Reclasificación, al mejor de cinco partidos, de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tendrá su capítulo inicial este sábado desde las 21.30 en el estadio José Jorge Contte con el arbitraje de Pablo Estévez, Gonzalo Delsart y Nicolás Danna.

Después de la Fase Regular, la ubicación de los equipos determinó que se juegue por cuarta en la historia liguera el clásico correntino.

Regatas finalizó su campaña con un récord de 20 victorias y 18 derrotas, lo mismo que Ferro (8°) y Gimnasia (9°), pero acomodándose por encima por la diferencia a favor en puntos y partidos entre sí.

En tanto que San Martín finalizó 10° en una zona muy pareja donde también hubo un triple empate con récord 19-19. El conjunto del barrio La Cruz quedó por arriba de Unión (11°) y Atenas (12°) por la ventaja de gol average en los encuentros disputados entre sí.

Esta será la cuarta vez que se de el clásico correntino en postemporada. En la Liga 2016/17 se midieron en la final de la Conferencia Norte con victoria 3-1 para el Remero, mismo resultado que en la 2018/19 pero por los octavos de final. En la campaña 2020/21 (sistema de burbuja por la pandemia de Covid) la llave de cuartos quedó 2-1 para el Rojinegro.

En la actual temporada, Regatas y San Martín se enfrentaron en tres oportunidades y todas ganó el Fantasma. El primer choque fue en la final del Interligas que se desarrolló en cancha del Fantasma y luego llegaron los juegos de la Fase Regular, Regatas ganó como local 83-69, mientras que como visitante lo hizo 62 a 55.

En Regatas se anuncia el regreso del base santiagueño Nicolás “Penka” Aguirre que dejó atrás un desgarro que le impidió jugar los últimos cuatro partidos. En tanto que está en duda la presencia de Sebastián Lugo que recién se sumó a las prácticas en las últimas horas.

En el plantel de San Martín no hay novedades y todos los jugadores estarán a disposición del cuerpo técnico.

Visión de los entrenadores

Juan Manuel Varas, entrenador de Regatas, y Gabriel Revidatti, DT de San Martín, anticiparon lo que se puede dar en el clásico.

“Sabemos que tiene un montón de cosas extradeportivas que forman parte del folclore y deberemos saber convivir con eso, pero también debemos saber disfrutarlo. Lo preparando desde donde nosotros creemos que podemos tener ventajas, y después iremos ajustando partido a partido”, sostuvo Varas.

“Creo que terminamos teniendo una línea de juego bien marcada, un estilo, y esa forma nos permitió ganar más partidos de los que perdimos, y desde ese lugar el balance es positivo y optimista”, sostuvo como balance del orientador Fantasma.

“Nos genera mucha ilusión este cruce de Reclasificación, por lo que representa en sí esta fase del torneo y con el adicional de enfrentarnos a Regatas. Sabemos de la trascendencia que tiene este cruce para el básquet de la provincia y nos hemos preparado bien. Estamos confiados que llegamos en buenas condiciones para competir”, afirmó Revidatti.

“Las expectativas son altas, queremos competir de igual a igual con Regatas. Estamos conformes con la preparación que hemos realizado y con muchísima ilusión de mostrar nuestra mejor versión”, agregó.

“El balance de la fase regular es positivo, alcanzamos el objetivo de postemporada a pesar de todas las dificultades que atravesamos, e internamente el grupo sabe todo lo que batalló y del esfuerzo que hicimos para revertir situaciones adversas. Después de un inicio inesperado para nosotros, fuimos capaces de reponernos y volver a ser competitivos. Creemos que lo que vamos a jugar ahora es un premio a ese esfuerzo”, concluyó.