Por inclemencias climáticas, se suspendió la final del torneo provincial

La medida se tomó tras las intensas lluvias que están afectando en la zona. 
 

Por El Litoral

Sabado, 24 de mayo de 2025 a las 16:01

La Federación Correntina de Fútbol informó este sábado que se suspendió el partido de ida de la final del Torneo Provincial de Clubes entre Victoria y Mandiyú. El mismo debía disputarse este domingo 25 de mayo en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, pero por inclemencias climáticas no se realizará hasta próximos avisos.

La decisión fue tomada tras las intensas lluvias que están afectando a la región y a los pronósticos meteorológicos adversos para las próximas horas. 

Además, es una forma de priorizar la seguridad de los jugadores, la concurrencia del público y las condiciones en el campo de juego.

Desde la federación informaron que el encuentro será reprogramado y se dará a conocer la nueva fecha en los próximos días.
 

