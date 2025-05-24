Colapinto largará desde el puesto 18 en Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto terminó último en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque largará 18° debido a las sanciones que recibieron otros pilotos.

El británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position al registrar una impresionante vuelta de 1:09,954, que representó un nuevo récord en este circuito.

El piloto argentino de la escudería francesa Alpine registró un mejor tiempo de vuelta de 1:12,597 y quedó muy lejos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó 15° y fue el último clasificado a la Q2, aunque no la podrá disputar porque chocó sobre el final.

Pese a haber terminado 20° en la Q1, Colapinto largará 18° por las penalizaciones que recibieron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Colapinto la tendrá muy complicada en la carrera, ya que durante todo el fin de semana se mostró muy lento con respecto al resto de los pilotos. A esto hay que agregar que el circuito callejero de Mónaco es uno de los más complicados y exigentes, además de que es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

Este es el segundo Gran Premio de Colapinto en Alpine. El primero fue el fin de semana pasado en Imola, donde terminó 16° luego de una accidentada clasificación.

Norris, que está segundo en el campeonato a 13 puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sacó solo 109 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien se había llevado el triunfo en las tres sesiones de entrenamiento.

El GP de Mónaco se disputará este domingo y la largada está prevista para las 10.