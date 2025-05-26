Huracán necesita un empate para clasificar

Huracán, finalista del Torneo Apertura argentino, recibirá este martes al Corinthians de Brasil en el marco de la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Duco, desde las 21.30 horas, con el arbitraje del boliviano Gery Vargas.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka viene de ganar 6-5 en los penales a Independiente, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, en el marco de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En un partido sumamente parejo, los de Parque Patricios se impusieron ante los de Avellaneda y se clasificaron para la final que jugarán ante Platense el domingo en Santiago del Estero.

Líder del Grupo C con 11 puntos, al ´Globo´ le alcanzará con un empate para asegurarse su pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con 8 unidades lo sigue Corinthians que deberán golear por más de 3 de goles para clasificar.

Para este encuentro ante el conjunto de San Pablo, el ex entrenador de Talleres de Córdoba pondría al mismo equipo que eliminó a Independiente el sábado en Avellaneda, a pesar de que los ojos de todo Huracán estén puestos en la final del domingo.

Por su parte, Corinthians de Brasil viene de empatar 0-0 con Atlético Mineiro, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la fecha 10 del Brasileirao. Con 14 unidades, el ´Timao´ se ubica en la décima posición, a ocho puntos del líder Palmeiras.

Lanús recibe a Puerto Cabello

Lanús recibirá este martes a Puerto Cabello de Venezuela por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se disputará desde las 19 horas en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y contará con el arbitraje del boliviano Ivo Méndez.

Con la clasificación asegurada como primero del grupo, los dirigidos por Mauricio Pellegrino llegan sin presión, pero con un objetivo claro: ganar para seguir con la confianza que tuvo en el resto de los partidos anteriores y llegar bien a los octavos de final.

El “Granate” es actualmente el quinto mejor puntero del certamen y, de conseguir una victoria, podría cerrar esta fase como el mejor de todos. Además, viene en alza tras eliminar a Vélez por 2 a 0 en la Copa Argentina, lo que refuerza su buen momento, luego de quedar eliminado del Torneo Apertura en octavos de final ante Boca por penales.