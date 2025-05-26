Estudiantes busca la clasificación frente a Carabobo

Estudiantes de La Plata recibirá este martes a Carabobo de Venezuela en el marco de la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 21.30 horas, con el arbitraje del peruano Augusto Méndez.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de perder 3-2 ante Botafogo de Brasil, el pasado miércoles 14 de mayo, en el marco de la quinta fecha de este certamen continental. Con esta derrota, los de La Plata no pudieron sellar su clasificación a octavos de final y deberán ganarles a los venezolanos para asegurarse un lugar en la próxima fase a la espera de que Botafogo empate o venza por la mínima a Universidad de Chile para ser primeros en el Grupo A.

El DT del equipo argentino volverá a apostar por el 4-3-3, dejando de lado el 4-5-1, y hará tres modificaciones: Cristián Medina ingresará por el uruguayo Sebastián Boselli, el colombiano Edwin Cetré ocupará el lugar de José Sosa y Facundo Giménez reemplazará a Lucas Alario.

Por su parte, Carabobo viene de perder 4-2 con el Deportivo Tachira, el pasado jueves, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de Venezuela. Al equipo de la ciudad de Valencia se le escapó la última oportunidad de alcanzar a Deportivo Tachira que, con 12 unidades, ya está clasificado a la final del certamen venezolano.

Para esta visita a Buenos Aires, el entrenador español Diego Merino haría cuatro modificaciones: el ingreso del lateral derecho Pablo Bonilla por Marcel Guaramato, el mediocampista colombiano Jimmy Congo y Carlos Ramos reemplazarán al argentino Matías Núñez y a Juan Camilo Pérez Vasco mientras que Robert Hernández ocupará el lugar de Joshuan Berrios.

Talleres mira la Sudamericana

Talleres de Córdoba visitará este martes a Sao Paulo de Brasil en el marco de la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Morumbi, desde las 19 horas, con el arbitraje del chileno Piero Maza-

El equipo dirigido por el interino Mariano Levisman viene de ganarle 2-0 a Alianza Lima de Perú, el pasado jueves 15 de mayo, en el marco de la quinta fecha de este certamen continental. Con esta victoria, los cordobeses escalaron al tercer puesto del Grupo D con cuatro unidades, misma cantidad que los peruanos que están últimos por diferencia de gol.

Ya sin chances de meterse entre los dos primeros, Talleres deberá ganar o empatar y esperar que Libertad de Paraguay le gane a Alianza Lima para asegurarse el tercer lugar de la zona, lo que lo haría clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana.