En una serie histórica, Inter venció a Barcelona y se metió a la final de la Champions

Inter y Barcelona protagonizaron una serie que quedará grabada en los libros de historia del fútbol. El conjunto Neroazzurro se impuso 4 a 3 en la vuelta (7-6 global) y se clasificó a la final de la UEFA Champions League, instancia en la que enfrentarán al ganador de Paris Saint-Germain y Arsenal en Múnich el próximo 31 de mayo.

Los tantos del encuentro fueron obra de Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Francesco Acerbi y Davide Fratessi para el local; mientras que Eric García, Dani Olmo y Raphinha marcaron para la visita. Yann Sommer fue la gran figura del encuentro con atajadas inolvidables. Reviví lo mejor del encuentro.

Los dirigidos por Simone Inzaghi comenzaron mejor en la primera etapa, se notó que corrigieron errores que le habían costado caro en el partido disputado en Montjuic. Al igual que aquella noche, pegó primero. A los 20 minutos, Lautaro Martínez, que fue duda hasta último momento, aprovechó una buena presión de su equipo y una generosa cesión de Denzel Dumfries para abrir el marcador con el arco a su merced.

Sobre el final de la primera etapa el argentino volvió a ser un protagonista principal. Se metió al área por el costado izquierdo y fue derribado por Pau Cubarsí. El polaco Szymon Marciniak primero entendió que fue un quite limpio, pero a instancias del VAR divisó el contacto y señaló la pena máxima. El turco Hakan Çalhanoğlu se hizo cargo de la ejecución y estiró la ventaja con un remate cruzado.

Tal y como ocurrió en la ida, Barcelona no se amedrentó con el resultado en contra y tuvo la valentía para no cambiar el libreto. Confiando en su estilo comenzó a arrinconar al Inter que no pudo hacer más que defenderse. A los 8 minutos de la segunda etapa llegó el descuento: gran centro de Gerard Martín desde el costado izquierdo y aparición de Eric García por el segundo palo, que con una exquisita definición con el pie abierto la colgó de un ángulo.

Misma fórmula para el tanto del empate apenas seis minutos más tarde. Centro del lateral izquierdo y aparición sin marca de Dani Olmo, que de palomita venció a Sommer -que minutos antes le había tapado un remate increíble a García- e igualó la serie.

Tras el empate los de Hansi Flick continuaron con el dominio y tenían el objetivo claro de remontarlo en los 90', algo que consiguieron en el ocaso del partido. Raphinha, que hasta ese momento había aparecido poco, quedó solo sobre la izquierda del área. Remató de zurda y tapó el guardameta suizo, pero en el rebote lo venció con un derechazo que se metió contra el palo.

