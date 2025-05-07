Riquelme confirmó que irá a la Justicia contra un periodista por frases discriminatorias

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, anunció este miércoles por la tarde que iniciará acciones legales contra el periodista deportivo Gabriel Anello tras sus repudiables frases discriminatorias que se hicieron virales en las redes sociales.

"De eso se ocupará la gente del club, los abogados", anunció en una entrevista con C5N, y agregó: "Yo a esta persona no la conozco, sé que es periodista y nada más".

En este sentido, realizó una reflexión sobre sus orígenes y se posicionó contra el racismo: "Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino, que amo mi país, amo Don Torcuato, me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios o negros. Tengo respeto hacia todos".

A su vez, relató una situación con su hija luego de que los dichos del comunicador circularan en las redes. "Me dijo que, mientras estaba estudiando, le mandaron unos audios de un hombre bastante nervioso, hablando de mí. Le digo: 'Ah, mirá que bien, no pasa nada'. Y me dice: 'Ya sé, nunca van a parar, cada vez que hablen van a hacerlo mal, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo'. Es una maravilla", contó.

Y siguió: "Para mí es muy importante ser respetuoso. Es lo que me enseñaron. Desde los 18 años que vivo así. es lo que me tocó. Mi familia, gracias a Dios, se acostumbró a que cada día vivimos así. Aprendimos a disfrutarlo, somos felices de la vida que tenemos".

Por último, concluyó: "No me sorprende. Cuando era jugador, los propios dirigentes (NdeR: en referencia a las gestiones de Daniel Angelici, entonces cercano al expresidente Mauricio Macri) que estaban en el club mandaban a la prensa a hablar en contra de su jugador. Nunca ví algo así".

TyC Sports