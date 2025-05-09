Tras la intensas lluvias, se suspendió el partido entre Mandiyú y Curupay

El encuentro entre Deportivo Mandiyú y Curupay, correspondiente a la vuelta de las semifinales del Torneo Provincial de Clubes 2025, fue suspendido este viernes debido a las intensas lluvias que se registraron durante la semana en la ciudad de Corrientes.

El partido, que debía disputarse este sábado 10 de mayo en la cancha de Boca Unidos, será reprogramado para la próxima semana.

Desde la organización del torneo y el club anfitrión se informó que la decisión busca preservar el estado del campo de juego, afectado por las precipitaciones, y garantizar las condiciones adecuadas tanto para los equipos como para el desarrollo del juego.