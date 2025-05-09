¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TORNEO PROVINCIAL

Tras la intensas lluvias, se suspendió el partido entre Mandiyú y Curupay

Desde el Club "Boca Unidos", informan que la decisión busca preservar las condiciones en la cancha.

Por El Litoral

Viernes, 09 de mayo de 2025 a las 10:30

El encuentro entre Deportivo Mandiyú y Curupay, correspondiente a la vuelta de las semifinales del Torneo Provincial de Clubes 2025, fue suspendido este viernes debido a las intensas lluvias que se registraron durante la semana en la ciudad de Corrientes. 

El partido, que debía disputarse este sábado 10 de mayo en la cancha de Boca Unidos, será reprogramado para la próxima semana. 

Desde la organización del torneo y el club anfitrión se informó que la decisión busca preservar el estado del campo de juego, afectado por las precipitaciones, y garantizar las condiciones adecuadas tanto para los equipos como para el desarrollo del juego.

 

