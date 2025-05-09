Aranduroga recibe a Sixty y Taraguy visita a Aguará por la segunda fecha del Regional

La segunda fecha del Regional NEA 2025 de rugby se disputará este sábado con la presentación de dos equipos correntinos. Desde las 16, Aranduroga buscará la recuperación en Corrientes y Taraguy la consolidación en Foromosa. En tanto que San Patricio quedará libre.

Aranduroga recibirá a Sixty con el arbitraje de Juan Zubieta. El equipo correntino viene de perder de manera abultada en la primera fecha contra Curne (40 a 0) y buscará su primera victoria. Por su parte, Sixty tuvo un debut contundente. Como local goleó a Capri 83 a 5 y ahora afrontará su primer juego como visitante.

En Formosa, Taraguy enfrentará a Aguará con el arbitraje de Rodrigo Sauco. El Cuervo viene de vencer como local a San José de Paraguay 52 a 7 con 36 puntos de Ignacio Meabe (foto).

“Salió lo que entrenamos, tuvimos la revancha del partido en Paraguay, de hace unas semanas. Ahora supimos sobrellevar el partido, en la defensa del moul y del fijo como en el ruck, anduvimos muy bien en ese aspecto”, sostuvo el jugador de Taraguy.

“Todavía tenemos una deuda con el scrum, pero sabíamos que ellos son buenos en esa formación con una buena coordinación, así que ese es un punto a mejorar, pero contento por el partido que hicimos”, agregó.

La segunda fecha también contempla el encuentro entre Regatas Resistencia y Curne con arbitraje de José Luis Favretto, mientras que en Asunción, pero a partir de las 18, se dará el cruce entre los equipos paraguayos de San José y Curda.

En esta fecha quedarán libre Capri (Zona A) y San Patricio (Zona B).

Cumplida la primera fecha, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Sixty y Curne 5 puntos, Capri, Regatas y Aranduroga 0.

Zona B: Taraguy 5, Curda 4, San Patricio 1, San José y Aguará 0.

Por el Regional de la categoría intermedia, los partidos que se jugarán este sábado desde las 14 son: Regatas - Curne, Aranduroga - Sixty y Aguará - Taraguy. El encuentro entre Capri y San Patricio fue postergado.