Boca Unidos recibe a Atlético Rafaela con la urgencia de volver al triunfo

Con la urgencia de volver al triunfo, Boca Unidos recibirá este domingo a Atlético Rafaela por la decimoquinta fecha del Torneo Federal A de fútbol.

El cotejo, que corresponde a la zona 4, se jugará desde las 15 en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez y contará con el arbitraje de Francisco Acosta.

Boca Unidos acumula seis fechas sin triunfos y dupla técnica compuesta por Cristian Núñez y Rolando Ricardone todavía no pudo sumar de a tres.

El equipo correntino marcha en la última ubicación de la zona 4 con 9 puntos y necesita engrosar su cosecha pensando en la Reválida y en la permanencia en la categoría.

Con Núñez y Ricardone, Boca Unidos acumula dos derrotas. En Corrientes, frente a Mitre de Posadas 2 a 1 y como visitante contra Sarmiento de La Banda 1 a 0.

La semana lluvioso en la capital provincial complicó la planificación del cuerpo técnico. Prácticamente no se pudieron sumar minutos de juego pero de todas formas se especula que Boca Unidos repetirá la formación titular que presentó hace una semana en Santiago del Estero.

Es decir, que los once iniciales serán: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Leandro Vera, Santiago Chamorro, Nahuel Franco; Ataliva Schweizer, Sebastián Navarro; Israel Escalante; Antonio Medina y Maximiliano Osurak.

El único jugador que no está a disposición del cuerpo técnico es Ignacio Colombini que cumplirá su segunda de las tres fechas de sanción que recibió por la expulsión contra Mitre.

Atlético Rafaela (24 puntos) llega a Corrientes después de empatar como local frente a San Martín de Formosa, resultado que lo bajó del primer lugar del grupo que ahora es comandado por Sarmiento (25) de La Banda.

Ganó Sarmiento

En el inicio de la 15º fecha de la zona 4, Sarmiento de Resistencia consiguió una importante victoria sobre Juventud Antoniana de Salta 2 a 1.

El encuentro que se jugó en la capital chaqueña marcó el primer triunfo de Roberto Marioni como DT de Sarmiento.

Los goles del conjunto chaqueño fueron marcados por Leonel Niz y Max Pared. Mientras que el descuento salteño fue autoría de Juan Cruz Franzoni.

Otros partidos y posiciones

Durante la jornada de domingo, además del partido en Corrientes, se disputarán otros dos encuentros.

Desde las 15.30, Mitre de Posadas recibirá a Sarmiento de La Banda con el arbitraje de Guillermo González.

Mientras que a partir de las 16, con arbitraje de Maximiliano Manduca, se producirá el choque entre equipos formoseños: San Martín será local de Sol de América.

En la oportunidad, Crucero del Norte tendrá fecha libre.

Cumplida parcialmente la fecha 15, las posiciones están así: Sarmiento de La Banda 25 puntos, Atlético Rafaela 24, San Martín 23, Mitre 19, Juventud Antoniana 18, Sol de América 15, Sarmiento de Resistencia 24, Boca Unidos y Crucero del Norte 9.

