El futbolista “Perrito” Barrios protagonizó un tiroteo: recibió un disparo y fue detenido

Nahuel Barrios, el jugador de San Lorenzo que está a préstamo en Barracas Central, protagonizó una pelea en Dock Sud en la que recibió un disparo en el muslo izquierdo.

El jugador tuvo que ser trasladado a un hospital y quedará detenido junto a otras dos personas, que también resultaron heridas.

Según informó la policía, el enfrentamiento ocurrió durante un torneo deportivo barrial. Allí, un familiar de Barrios participó de una pelea, que se convirtió en algo más grande y de la que posteriormente participaron espectadores y otras personas que se encontraban en el lugar.

Santi Barrios, primo del jugador, fue hasta una camioneta RAM negra, propiedad del futbolista de Barracas Central, que tomó un arma de fuego con la que se efectuaron los disparos. Dos testigos indicaron que fue el futbolista el que disparó.

Del otro bando, se cree que otra persona también sacó un arma e hirió en el muslo al Perrito, que fue trasladado al Hospital Fiorito y luego a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires.

Barrios, quien aún no declaró, deberá presentarse mañana lunes por la mañana en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del doctor Zitto. El jugador está acusado de los delitos de abuso de armas y amenazas.

