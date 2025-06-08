Boca Juniors: qué jugadores descartó Russo para el Mundial de Clubes

Boca avanza a paso firme para sumar refuerzos en esta ventana del mercado de pases que FIFA permitió para los equipos participantes en el Mundial de Clubes. Mientras Marco Pellegrino se realizaría la revisión médica este fin de semana, en las últimas horas San Lorenzo puso trabas en la negociación por Malcom Braida y el panorama por el lateral está más abierto que nunca.

Siguiendo esta línea, Miguel Ángel Russo tomó la firme determinación de dejar afuera de la lista de convocados para el MdC a Cristian Lema y Esteban Rolón, (este último, quien retornó luego de su préstamo en Belgrano de Córdoba). Hasta ahora, son 32 futbolistas los que viajan al país norteamericano.

Lema no irá al Mundial de Clubes

Más allá de eso, todavía quedan tres lugares disponibles, donde se espera que uno de ellos lo ocupe Pellegrino. El defensor de 22 años por el que Boca pagaría 3.500.000 euros en este mercado tras su negociación con el Milan.

La llegada del central con pasado en Huracán e Independiente, y gran proyección, le viene al pelo porque Ayrton Costa, primer reemplazante de Marcos Rojo y Rodrigo Battaglia, aún no consiguió la visa necesaria para entrar a Estados Unidos.

Rolón volvió a Boca pero no será prioridad para Russo.

Volviendo al caso de Lema, quien no entra en los planes de Russo, podría continuar su carrera en Belgrano, que preguntó condiciones para sumar al defensor. Sin rodaje en 2025 (solo fue convocado a dos partidos y no ingresó) y con contrato próximo a caducar en diciembre, en Brandsen 805 no ven con malos ojos desprenderse del zaguero y entienden que si Belgrano se acerca a las pretensiones económicas es viable que deje La Ribera a un año de su llegada.

Cuándo viaja el plantel de Boca a Estados Unidos

La delegación xeneize emprenderá vuelo rumbo al país de Norteamérica este domingo desde las 23hs en un avión chárter. El lunes 16 de junio debutará en el Grupo C ante Benfica desde las 19 horas (Argentina) en el Hard Rock de Miami.

TyC Sports