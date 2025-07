Boca Unidos visita Concepción del Uruguay en el inicio de la Reválida

Boca Unidos comenzará a transitar este domingo la zona B de la Reválida con el claro objetivo de lograr la permanencia en el torneo Federal A de Fútbol.

Por la primera fecha, de las nueve previstas, el equipo correntino visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay. El partido se jugará en el estadio “Manuel y Ramón Núñez” de la ciudad entrerriana, comenzará a las 15,30 y contará con el arbitraje del salteño Gustavo Benites.

El Aurirrojo comenzará esta instancia en zona de descenso y necesita concretar una gran campaña para salir de esa situación.

En la primera fase apenas ganó 2 partidos y sumó 6 empates en 16 presentaciones. Hace 10 fechas que no triunfa. Números que lo dejaron en el fondo de la zona 4, solo superando a Crucero del Norte. Estos dos equipos inician en la misma ubicación la segunda etapa de la competencia.

La dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez todavía no pudo festejar una victoria al frente de Boca Unidos. De los 18 puntos en juego, cosecharon 3 y necesitan revertir esa tendencia.

La producción de Boca Unidos como visitante es magra. No gana en esa condición desde octubre de 2024 y en la presente temporada consiguió solamente 2 empates.

“Sabemos que no estamos jugando la permanencia en la categoría. Estamos tranquilos pero con la presión que implica esta situación”, sostuvo José Vivanco, uno de los últimos jugadores en sumarse a Boca Unidos.

“Son nueve finales. Nosotros necesitamos sumar de a tres. Sabemos lo que está en juego y no queda otra que salir a buscar los tres puntos”, agregó en declaraciones a La Red Deportiva en La Red Corrientes.

Del equipo titular que presentó la dupla en Misiones, no viajaron a Entre Ríos Raúl Albornoz y el expulsado Diego Sánchez Paredes. En tanto que volvieron a ser convocados Ignacio Colombini y Leandro Vera.

Gimnasia llega a la zona B al quedar quinto en el grupo 3 con 20 puntos. Ganó 5 partidos, empató la misma cantidad y perdió 8. En su estadio lleva un invicto de cuatro partidos. En el promedio del descenso llega más aliviado y confía en pelear por uno de los 5 lugares que ingresarán a los playoffs.

Mala noticia

La primera fecha de la zona B de la Reválida se puso en marcha este sábado con una mala noticia para Boca Unidos.

El Linqueño, uno de los equipos que está en la lucha por la permanencia, le ganó como visitante a Sportivo Las Parejas 2 a 0 con goles de Agustín Ramos Eckhardt y Emanuel Sosa.

El conjunto bonaerense llegó a los 21 puntos en 19 presentaciones y quedó uno por abajo de Sportivo con la misma cantidad de partidos.

Mientras que Boca Unidos arranca esta etapa con 12 unidades en 16 juegos.

La fecha se completará este domingo con cuatro partidos, todos comenzarán a las 15.30. Además de Gimnasia y Boca Unidos, jugarán Mitre de Posadas - Crucero del Norte, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Ben Hur de Rafaela y Sol de América de Formosa - Sarmiento de Resistencia.