Bordón sumó minutos en la selección y cambió de equipo en España

En la continuidad de su preparación para la AmeriCup de Nicaragua, Argentina cayó ante el seleccionado italiano por 84 a 72 en un encuentro disputado en Bologna. El partido sirvió para seguir sumando rodaje y ajustar detalles en el plan de juego del DT Pablo Prigioni que volvió a utilizar al correntino Dylan Bordón en la rotación.

Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador argentino con 17 puntos, seguido por Juan Pablo Vaulet con 12. Gonzalo Bressán y Juan Bocca sumaron 8 unidades cada uno. Prigioni utilizó 13 de los 14 jugadores disponibles, entre ellos Bordón, con la única excepción de Santiago Trouet.

La selección mayor de Argentina continuará su preparación en Panamá, donde el próximo domingo 17 enfrentará al equipo local en el inicio del cuadrangular. Luego de medirá con Brasil y Uruguay el lunes 18 y martes 19 respectivamente.

Por el momento, Prigioni mantiene 14 jugadores en el plantel pero serán 12 los que viajarán a Nicaragua para la AmeriCup.

Cambió de aire

Laguna Tenerife se quedó con los servicios del joven base argentino de 1,91 metros de altura, Dylan Bordón, para las dos próximas temporadas, con opción a dos más. El nuevo jugador aurinegro, de 21 años, estará en dinámica del primer equipo.

Bordón (Corrientes, 16/10/2004), que tiene también la nacionalidad italiana, llega procedente del Dreamland Gran Canaria, en cuyos filiales militó las últimas tres temporadas.

Dylan se formó en las categorías inferiores del Club San Martín de Corrientes y llegó a debutar con su primer equipo, en la Liga Nacional de Básquet (LNB) de Argentina, con apenas 15 años, para incorporarse a la estructura del Granca en el verano del 2022.

El nuevo base canarista, que llegó a debutar también con la primera plantilla amarilla tanto en Liga Endesa como en Eurocup, promedió el curso de la pasada temporada, en Segunda FEB, 17,4 puntos y 4,5 asistencias para una valoración media de 18,6 créditos en los casi 28 minutos que dispuso por partido.