Adelanto de lujo por el Regional del NEA: Taraguy visita a Curne

La décimo segunda fecha del torneo Regional NEA de rugby tendrá un adelanto de lujo. Será el choque entre los punteros, Curne y Taraguy.

El partido se jugará este sábado en cancha del club universitario desde las 16 con el arbitraje de Maximiliano Busaniche.

Los dos equipos llegan a este compromiso como punteros en su grupos. Curne domina en la zona A y ya está clasificado a las semifinales, mientras que Taraguy manda en la zona B y está a un paso de conseguir el mismo objetivo.

San José de Paraguay fue el único equipo que pudo vencer a los líderes durante la temporada. A Taraguy le ganó en la capital paraguaya y a Curne lo superó el pasado fin de semana en Resistencia.

La fecha 12 está programada para el sábado 30, pero ese día Curne jugará el Repechaje del Torneo del Interior A frente a Palermo Bajo de Córdoba.

Frente a esta situación, se decidió adelantar el cruce del Regional entre Curne y Taraguy para que el elenco chaqueño llegue en buena forma al cruce donde defenderá la plaza del NEA en el certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Los otros partidos de la fecha 12, que en principio se jugarán el sábado 30, son Curda - Aguará, Sixty - San Patricio, Capri - Aranduroga y Regatas - San José.

Cumplidas once fechas, las posiciones del Regional NEA, en la primera división, son estas:

Zona A: Curne 45 puntos, Aranduroga 28, Regatas 20, Sixty 16 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 28, San José 26, San Patricio 21 y Aguará 8.