¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 00:00

ALICIA LEONOR (BLACKIE) GÓMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus hijos Tania, Eduardo, Costi, Kenis, René y Camila; sus nietos Luji, Pachu, Inés, Benja y Kenis, participan con el más profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/339

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus primos Enrique Gómez Sierra y Silvia Ezcurra de Gómez Sierra; sus sobrinos Inés y Santiago Bustillo, Sara y Martin Mamberti, Azul y Ramiro Avalos, Manuel y Mercedes Mestres; sus sobrinos nietos Francesca, Joaquín, Pilar y Delfina, participan con tristeza la partida de la querida Blackie. Que su alma descanse en paz. Elevan una oración en su memoria.

BLAKI GOMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Ernestina Dellatorre de Ward e Hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Blaki, acompañando a la Familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria. c/341

BLAKI GOMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Sr. Lucho Brayer, su esposa Josefina y sus hijas Sofía e Inés, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amigo René. Acompañando a él y sus hermanas Tania y Constanza en tal doloroso momento.

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. María Susana Belcastro, Roberto Gómez Cullen y familia, despiden con mucha tristeza, a la querida Blackie, y acompañan con cariño, en este doloroso momento a sus hijos y nietos, agradeciendo oraciones en su memoria

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus amigas del **cafecito de los Jueves ** Gloria, Olga, Malina, Marilyn, Susa, Marcela, Chichita, Ma. Mercedes y Ma. Susana despiden con profunda tristeza a la querida amiga Blackie, acompañando en éste doloroso momento a sus hijos y nietos, elevando oraciones en su memoria.

ALICIA L. BLACKIE GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Romilio A, Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada, sus hijos Julio Cesar, Ma. Evangelina, Maica y sus nietos, participan con gran pesar su fallecimiento pidiendo oraciones por el eterno descanso de su alma.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD