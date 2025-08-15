†

ALICIA LEONOR (BLACKIE) GÓMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus hijos Tania, Eduardo, Costi, Kenis, René y Camila; sus nietos Luji, Pachu, Inés, Benja y Kenis, participan con el más profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/339

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus primos Enrique Gómez Sierra y Silvia Ezcurra de Gómez Sierra; sus sobrinos Inés y Santiago Bustillo, Sara y Martin Mamberti, Azul y Ramiro Avalos, Manuel y Mercedes Mestres; sus sobrinos nietos Francesca, Joaquín, Pilar y Delfina, participan con tristeza la partida de la querida Blackie. Que su alma descanse en paz. Elevan una oración en su memoria.

BLAKI GOMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Ernestina Dellatorre de Ward e Hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Blaki, acompañando a la Familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria. c/341

BLAKI GOMEZ SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. El Sr. Lucho Brayer, su esposa Josefina y sus hijas Sofía e Inés, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amigo René. Acompañando a él y sus hermanas Tania y Constanza en tal doloroso momento.

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. María Susana Belcastro, Roberto Gómez Cullen y familia, despiden con mucha tristeza, a la querida Blackie, y acompañan con cariño, en este doloroso momento a sus hijos y nietos, agradeciendo oraciones en su memoria

ALICIA LEONOR GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus amigas del **cafecito de los Jueves ** Gloria, Olga, Malina, Marilyn, Susa, Marcela, Chichita, Ma. Mercedes y Ma. Susana despiden con profunda tristeza a la querida amiga Blackie, acompañando en éste doloroso momento a sus hijos y nietos, elevando oraciones en su memoria.

ALICIA L. BLACKIE GÓMEZ SIERRA DE STUKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Romilio A, Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada, sus hijos Julio Cesar, Ma. Evangelina, Maica y sus nietos, participan con gran pesar su fallecimiento pidiendo oraciones por el eterno descanso de su alma.