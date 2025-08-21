¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

VOLEY

Regatas ganó el torneo internacional Luciano De Cecco

El equipo Sub 18 del Fantasma ganó la competencia en la rama masculina.

Por El Litoral

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 20:27

El Club de Regatas Corrientes se quedó con la 19° edición del Torneo Internacional Luciano De Cecco de categoría Sub18 organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El equipo correntino logró el primer puesto en la rama masculina.
La tradicional competencia es una de las más importantes a nivel país de divisiones inferiores en el vóley argentino y contó con la presencia de 65 equipos de todo el país y también de Uruguay. 
Regatas arrancó su zona demostrando su potencial con victorias en sets corridos frente a PARACAO, San Telmo, Gálvez de Santa Fe y por 2-1 contra Unión de Casilda, consiguiendo así el 1° puesto de su zona y metiéndose en la Copa de Oro. 
En cuartos de final se jugó un triangular donde le ganó 2-0 a Regatas Resistencia y a Rivadavia de Villa María, mientras que en las semifinales no cedió set para ganarle a La Calera de Córdoba. 
En la final los pibes dieron cuenta de Mariano Moreno de Buenos Aires por 2-0, levantando así el trofeo de campeón de manera invicta. 
El equipo femenino también estuvo compitiendo y tuvo una buena performance al terminar 9° metiéndose en la Copa de Oro. En la fase de grupos las chicas vencieron a Gálvez y Unión Español por 2-0, luego le ganaron en tie break a Regatas Santa Fe, mientras que cayeron 0-2 con Libertad de Rosario y 1-2 con Banco Santa Fe.
Con esos resultados alcanzaron el 2° lugar del grupo y avanzaron a la ronda de campeonato, donde cayeron 0-2 con el elenco anfitrión y con Tala de Córdoba, terminando su participación demostrando un buen nivel competitivo. 

