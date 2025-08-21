Regatas ganó el torneo internacional Luciano De Cecco

El Club de Regatas Corrientes se quedó con la 19° edición del Torneo Internacional Luciano De Cecco de categoría Sub18 organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El equipo correntino logró el primer puesto en la rama masculina.

La tradicional competencia es una de las más importantes a nivel país de divisiones inferiores en el vóley argentino y contó con la presencia de 65 equipos de todo el país y también de Uruguay.

Regatas arrancó su zona demostrando su potencial con victorias en sets corridos frente a PARACAO, San Telmo, Gálvez de Santa Fe y por 2-1 contra Unión de Casilda, consiguiendo así el 1° puesto de su zona y metiéndose en la Copa de Oro.

En cuartos de final se jugó un triangular donde le ganó 2-0 a Regatas Resistencia y a Rivadavia de Villa María, mientras que en las semifinales no cedió set para ganarle a La Calera de Córdoba.

En la final los pibes dieron cuenta de Mariano Moreno de Buenos Aires por 2-0, levantando así el trofeo de campeón de manera invicta.

El equipo femenino también estuvo compitiendo y tuvo una buena performance al terminar 9° metiéndose en la Copa de Oro. En la fase de grupos las chicas vencieron a Gálvez y Unión Español por 2-0, luego le ganaron en tie break a Regatas Santa Fe, mientras que cayeron 0-2 con Libertad de Rosario y 1-2 con Banco Santa Fe.

Con esos resultados alcanzaron el 2° lugar del grupo y avanzaron a la ronda de campeonato, donde cayeron 0-2 con el elenco anfitrión y con Tala de Córdoba, terminando su participación demostrando un buen nivel competitivo.