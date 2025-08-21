Expulsaron del país a un narco que se ocultaba en Corrientes

Un narco fue deportado al Paraguay este jueves, luego que detectaran que habría infringido las leyes migratorias del país.

Este individuo había sido localizado días atrás por personal policial de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria en un trabo realizado con su brigada investigativa.

Luego de un eficaz procedimiento realizado días atrás, habían demorado al sospechoso que infringía las leyes migratorias de la Argentina, según detallaron.

El procedimiento se concretó en la costanera de la “villa turística” donde ubicaron al buscado que fue demorado para su correcta identificación.

Las autoridades constataron que en el vecino país había sido condenado por una causa donde cayó con una tonelada de marihuana por infracción a la Ley 23.737.

Las fuentes indicaron que en su momento pidió la expulsión del país para no ser condenado en suelo argentino y en Paraguay la sentencia habría sido más leve

Sin embargo, tras recuperar su libertad habría ingresado de manera ilegal hacia Corrientes, por lo cual fue detectado y deportado al vecino país.