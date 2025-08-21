Dylan Bordón será uno de los nueve debutantes en la selección Argentina

El cambio generacional llegó a la selección de básquetbol mayor de Argentina. Para la AmeriCup que se pondrá en marcha este viernes, el DT Pablo Prigioni, profundizó el recambio, llegó un equipo con un promedio de edad de 24 años y donde nueve jugadores harán su debut oficial con la celeste y blanca.

Uno de los jugadores en hacer su presentación en el equipo nacional es el correntino Dylan Bordón (casaca 16). Con 20 años, el base ahora de Tenerife, España, quedó entre los doce jugadores que eligió Prigioni.

“El objetivo desde el inicio de esta preparación fue darle rodaje a muchos jugadores jóvenes. Este es un equipo en construcción, que necesita pasar por distintos momentos, buenos y difíciles, para crecer. Creo que llegamos sólidos y con una gran oportunidad por delante”, sostuvo el ex integrante de la Generación Dorada del básquetbol argentino.

De los 17 jugadores que comenzaron la preparación, quedaron afuera Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya. Al respecto, el entrenador subrayó:

“Bautista y Lee podrían haber estado perfectamente entre los doce, pero lamentablemente hay que recortar. Les transmitimos que sigan conectados porque en pocos meses tendremos otra convocatoria. Este es un trabajo de grupo, no de solo doce jugadores”.

Argentina inició su concentración el 23 de julio en Madrid y disputó ocho partidos amistosos frente a selecciones de nivel. Fueron victorias ante Angola (2), Sudán del Sur, Portugal y Panamá, además de derrotas contra Costa de Marfil, Italia y Brasil.“Creo que el equipo está listo para ir a Nicaragua y comenzar el torneo. Tuvimos partidos muy exigentes, sobre todo en la gira por Panamá, donde sentimos el desgaste físico y el cambio horario después de venir de Europa. Aun así, el equipo compitió siempre y eso nos deja tranquilos de cara al debut”, destacó Prigioni en charla con el departamento de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).Sobre el estreno ante Nicaragua, Prigioni advirtió: “Siempre es un plus enfrentar al local. Ellos van a estar muy motivados, por eso lo fundamental es que tengamos claras nuestras ideas: defender duro, mantener a los rivales en un score bajo y en ataque jugar con estructura y pases”.Más allá del desafío inmediato, el entrenador remarcó que el foco principal está en el futuro: “Para nosotros es muy importante competir bien en esta AmeriCup, pero el objetivo prioritario es llegar en las mejores condiciones posibles a las ventanas FIBA de noviembre rumbo al Mundial 2027. Todo lo que hicimos en esta preparación estuvo diseñado con esa meta”.En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, este viernes 22 de agosto a las 21:40 hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10 hs) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40 hs).