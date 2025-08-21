Corrientes: se realizó el sorteo del orden de los partidos en la Boleta Única para octubre

La Junta Electoral Nacional sorteó en la mañana de este jueves el orden de los espacios, franjas y columnas verticales de la Boleta Única de Papel (BUP) de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El acto fue encabezado por el presidente de la Cámara Federal, Ramón Luis González, frente a los apoderados de las alianzas electorales y la prensa, en el Juzgado Federal de Primera Instancia con competencia electoral, ubicado en 25 de Mayo 970.

Cómo se realiza el ordenamiento de la boleta

Luego de dar el inicio formal del acto, tomó la palabra el ingeniero Augusto Quaranta quien dio detalles del sorteo, el cual “consiste en un sistema de doble ciego, es decir, va a haber dos bolilleros digitales, en el primer bolillero se ponen las agrupaciones políticas y en el otro el orden”.

El ingeniero detalló que una vez terminado el sorteo se “genera un acta donde van a firmar los doctores y se va a crear un guardado y bloqueado del orden con el cual van a aparecer las agrupaciones en la boleta”. Con esto último, Quaranta asegura la seguridad del sorteo y el orden definido.

Orden final

Finalmente, se conocieron los resultados del sorteo que ordenan las columnas de cada partido de izquierda a derecha en la BUP:

Fuerza Patria Ahora Corrientes nos une Vamos Corrientes La Libertad Avanza

Orden definitivo en la Boleta Única de Papel

Luego de mostrarse los resultados se preguntó a los referentes si tenían alguna queja o duda, tras no presentarse ningún inconveniente, la mesa encabezada por González firmó el acta de conformidad generada en ese momento, secundado por los referentes partidarios.

Firma del acta de conformidad - Fotografía: Cacho Monzón

Fotografía: Cacho Monzón