River sufrió pero Armani le dio el pase a los cuartos

River sufrió pero dejó en el camino a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido en el Monumental terminó empatado en 1 tanto y en la definición por penales, River se impuso 3 a 1 para superar los octavos de final.

El gol del Millonario lo convirtió el delantero Sebastián Driussi, a los 29 minutos de la etapa inicial, mientras que el defensor Robert Rojas, un exRiver, marcó el de la igualdad, a los 43’ del mismo período.

En el complemento, a los 7 minutos, River se quedó con un jugador menos por la expulsión de Giuliano Galopo y se vio superado en el juego por el conjunto visitante.

Libertad se adueñó de la pelota y llevó peligro hacia el arco de Armani, pero no tuvo precisión para definir y no pudo romper la paridad.

En los penales, convirtieron para River: “Nacho” Fernández, Miguel Borjas y Lucas Martínez Cuarta. En tanto que el remate de Marcos Acuña fue detenido por Silva.

Por el equipo paraguayo, el único que convirtió fue Diego Viera. Jorge Recalde y Héctor Caballero erraron su remate, mientras que Armani contuvo el tiro de Marcelo Fernández para darle la clasificación a River.

En la próxima instancia, el equipo argentino de medirá con Palmeiras que dejó en el camino a Universitario de Perú. En el partido de ida, el equipo brasileño se impuso 4 a 0 y este jueves, como local, empató sin abrir el marcador.

El cruce de ida contra el Verdao se jugará en el Estadio Monumental en la semana del miércoles 17 de octubre y, una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en el Allianz Parque de Brasil.

Ahora, los dirigidos por el Muñeco se deberán enfocar en el Torneo Clausura, en el que se enfrentarán este lunes a partir de las 21:15 (hora argentina) a Lanús en La Fortaleza.