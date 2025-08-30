Mandiyú necesitó de los penales para avanzar a las semifinales

El torneo Oficial 2025 de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol tiene a sus cuatro semifinalistas. Mandiyú, el mejor equipo de la fase clasificatoria, necesitó de tiros desde el punto del penal para eliminar a Sacachispas. Curupay dejó en el camino al último campeón, Empedrado. Cambá Cuá hizo lo mismo con Sportivo e Independiente, desde los doce pasos, venció a Boca Unidos.

Mandiyú (1ro. en la etapa clasificatoria) y Sacachispas (8vo.) igualaron en 1 tanto. En el desempate con los penales, el Albo se impuso 5 a 3.

Juan José Encina adelantó al tricolor, mientras que Juan José Solís logró la paridad para Mandiyú.

En los penales, para el conjunto algodonero convirtieron Guillermo Barreto, Tiziano Martínez, Mariano Giménez, Fabio Godoy y Juan Fernández Soler. En tanto que el arquero Facundo Velázquez atajó el remate de Iván Mosqueda para darle la clasificación a Mandiyú.

Con goles de Antonio Báez y de José Escalante, Curupay (2do.) dio cuenta de Empedrado (7mo.) 2 a 0 y el campeón Oficial 2024 quedó eliminado de la competencia.

Por su parte, Cambá Cuá (3ro.) superó a Sportivo (5to.) por 2 a 1 para quedar entre los cuatro mejores del certamen.

El albiverde comenzó ganando el partido con un gol de Marcos Gómez. En tanto que Emmanuel Zalazar anotó los dos goles del equipo rojo.

El encuentro entre Boca Unidos (4to.) e Independiente (5to.) concluyó sin que se abriera el marcador. En los penales, el club del barrio Unión se impuso 5 a 4.

Para el vencedor convirtieron Ramírez, Romero, Rolón, García y Chávez. En tanto que García, el arquero del aurirrojo, le atajó los remates a Leguizamón y a Suárez.

Para Boca Unidos fueron efectivos en sus remates Basabe, Cattáneo, Segovia y Leyes. Erraron Rojas Marinilli y Torales, en tanto que Pereyra, arquero de Independiente, le atajó a Méndez.

En las semifinales, también a un partido, se medirán Mandiyú - Independiente y Curupay - Cambá Cuá.