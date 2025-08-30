San Patricio perdió en Resistencia y complicó su clasificación

Con la disputa de cuatro partidos concluyó este sábado la 12º del torneo Regional NEA 2025 de rugby. San Patricio perdió en su visita a Sixty 27 a 25 y resignó las posibilidades de meterse en zona de clasificación a los cuartos de final.

Por su parte, Aranduroga ganó en Misiones, superó a Capri 65 a 31 y se aseguró el segundo lugar de la zona A.

Además, Regatas Resistencia derrotó como local a San José de Asunción 34 a 19 y Curda, en la capital paraguaya, no tuvo inconvenientes para superar a Aguará 78 a 12 y clasificar a la siguiente ronda.

San Patricio cayó de manera ajustada frente a Sixty y no pudo aprovechar la derrota de San José para meterse en zona de clasificación a los cuartos de final. Queda dos fechas para concluir la etapa y el equipo paraguayo le lleva 4 puntos.

Por su parte, Aranduroga ganó con claridad en Villa Cabello, Posadas. Marcó 9 tries, tres los apoyó Juan Pablo Muzzio, para derrotar a Capri.

La victoria de Aranduroga fue clara porque el equipo correntino manejó los tiempos del partido y con la velocidad y precisión de sus tres cuartos facturó en reiteradas ocasiones en el ingoal rival.

La fecha tuvo un adelanto el pasado sábado 16 cuando Curne, como local, venció a Taraguy 61 a 21.

Así se ubican

Cumplidas 12 fechas, las posiciones en el torneo de primera división quedaron de esta forma:

Zona A: Curne 50 puntos, Aranduroga 33, Regatas 25, Sixty 20 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 33, San José 26, San Patricio 22 y Aguará 8.

Hasta el momento, Curne tiene asegurado su lugar en semifinales. Entre Taraguy y Curda está el segundo acceso directo a las semifinales, y Aranduroga jugará los cuartos de final.

Las otras plazas serán cubiertas por Ragatas, Sixty, San José o San Patricio.

Capri y Aguará quedaron sin posibilidades de luchar por el título.

Lo que viene

La décimo tercera fecha, penúltima de la etapa de clasificación, se disputará el sábado 6 de septiembre y contempla estos encuentros: Aguará - Curne, Regatas - Taraguy, San José - Capri, Aranduroga - San Patricio y Sixty - Curda.