Curne venció a Palermo Bajo y mantuvo la plaza para el NEA

Curne salió airoso en su cruce por el Reposicionamiento del Torneo del Interior (TdI) A y mantuvo la plaza para el NEA en la temporada 2026.

En Resistencia, el campeón del NEA, derrotó a Palermo Bajo de Córdoba 53 a 22 para cerrar su participación durante el presente año en el certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Con esta victoria, el NEA tendrá en el 2026 una plaza en el TdI A que será ocupada por el campeón del torneo que está en pleno desarrollo.

En su estadio, Curne se hizo fuerte y marcó claras diferencias frente al elenco cordobés. Al concluir el primer tiempo ya ganaba 21 a 3 y en el complemento aseguró el triunfo.

El club universitario llegó a esta instancia por ser tercero en el grupo 4 durante la etapa de clasificación. Mientras que Palermo Bajo fue cuarto en la zona 1.

Curne terminó su participación en el TdI A 2025, mientras que Palermo Bajo disputará la Reválida frente a Tucumán Rugby (uno de los ganadores de grupo en el Torneo del Interior B).

Ahora, Curne se centrará exclusivamente en el Regional NEA donde lidera la zona A y, cuando restan dos fechas para concluir la etapa clasificatoria, ya tiene un lugar asegurado en las semifinales.

