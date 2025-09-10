El correntino Leonardo Godoy ganó dos medallas de oro en adiestramiento ecuestre

El jinete Leonardo Godoy, de 27 años y oriundo de Monte Caseros, obtuvo dos medallas de oro para la provincia en la disciplina ecuestre (adiestramiento), coronándose en las modalidades Big Tour y Medium Tour.

Godoy, que actualmente reside en Zárate (Buenos Aires), se desempeña como jinete en el Haras La Sagisciana, especializado en caballos lusitanos.

“Este fin de semana estuvimos en Rosario en los Juegos JADAR, donde logramos dos medallas de oro en adiestramiento Big Tour y Medium Tour”, expresó con orgullo. El correntino entrena bajo la supervisión técnica de César Lopardo Grana y Antonio Díaz Porra, y desde 2018 viene sumando triunfos nacionales e internacionales.

La delegación provincial en los JADAR 2025 cuenta con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Deportes de Corrientes, que destacó el desempeño de los atletas en este evento considerado el máximo encuentro multideportivo de Argentina, con más de 3.000 participantes en 58 disciplinas olímpicas y paralímpicas.