Caso Dahse: confirman la condena de 7 años de prisión al ginecólogo por abuso sexual

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena emitida en 2023 por el Tribunal Oral Penal N.º 1, actual Tribunal de Juicio, contra el ginecólogo Gerardo Dahse, sentenciado a siete años de prisión e inhabilitación para ejercer como médico por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, previsto en el artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal.

La sentencia, dictada el 5 de octubre de 2023 mediante la resolución Nº 383/23, fue leída a las 22:50 horas tras una hora de deliberación, en una audiencia con gran concurrencia de familiares, periodistas y representantes de asociaciones.

Qué resolvió la Justicia

El tribunal resolvió mantener la condena de siete años de prisión y la inhabilitación profesional. Además, dispuso que Dahse debe fijar domicilio y no modificarlo sin autorización judicial, no podrá salir de la provincia ni del país sin permiso, tendrá que presentarse una vez al mes en sede judicial a firmar su comparendo y no podrá acercarse ni contactarse con la víctima por ningún medio. También se mantuvo vigente su excarcelación hasta que la sentencia quede firme.

Próximos pasos judiciales

La defensa tiene 10 días para presentar un recurso extraordinario federal. Si el STJ lo rechaza, podrá interponer una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque este trámite no suspende la ejecución de la condena.

De este modo, Dahse deberá iniciar el cumplimiento de la pena en una unidad penitenciaria una vez agotadas las instancias locales.