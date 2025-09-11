Regatas jugará su primer amistoso frente a Oberá Tenis Club en Ituzaingó

Como parte de su preparación para el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes confirmó su primer partido amistoso. Será en el interior de Corrientes frente a Oberá Tenis Club (OTC) y con entrada gratuita.

El conjunto dirigido por Juan Varas afrontará su primer partido amistoso de pretemporada. La cita será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio del Club Social y Deportivo Yacyretá en la ciudad de Ituzaingó enfrentando a Oberá Tenis Club (OTC).

Allí, el Remero que viene trabajando de manera oficial desde el pasado lunes 25 de agosto en el estadio del club Alvear, podrá medirse frente a otro equipo que también afrontará los dos torneos en este nuevo año.

El evento está bajo la organización de municipio local y la entrada será gratuita, en lo que será una buena oportunidad para llevar lo mejor del básquet argentino al interior de la provincia.

Nueva indumentaria

Regatas Corrientes su 22° temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol y presentó nueva indumentaria.

El equipo del parque Mitre cambió de patrocinante para su vestimenta en esta 2025/26 y apostó por una marca local como lo es IC (Indumentaria Corrientes).

Para la oportunidad, el club Remero apostó en las redes sociales para seguir la línea con la que venía trabajando en los anuncios de las fichas del plantel y se mantuvo en la temática musical.

Con una foto principal que recrea la icónica portada del álbum homónimo de los Ramones, la institución Fantasma mostró la nueva pilcha con fotos que presentan una estética urbana en las calles de la ciudad.

Los modelos que posaron fueron Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Sebastián Lugo y Juan Pablo Corbalán, mostrando así la camiseta local con un tono azul oscuro, y la de visita en color blanco con vivos celestes.