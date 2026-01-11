Barcelona goleó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

BARCELONA es el campeón de la Supercopa de España tras vencer al REAL MADRID por 3-2 en el King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita.

Los goles del elenco Culé, que obtuvo su 16° título y se asentó como el máximo ganador, fueron obra de Robert Lewandowski y Raphinha por duplicado. Vinícius Júnior y Gonzalo García convirtieron para el equipo de Xabi Alonso. Frenkie de Jong fue expulsado en el cuadro catalán en los últimos minutos. Raphinha adelantó al Barcelona a los 34 minutos del partido. Pese al dominio Culé, el cierre del primer tiempo fue infernal: Vinícius Júnior puso el 1-1 tras una notable jugada individual, pero Robert Lewandowski le devolvió la ventaja al Barca inmediatamente. Sin embargo, en la última jugada de la etapa, Gonzalo García estampó el 2-2 tras un tiro de esquina.

Gran parte del complemento se desarrolló de forma pareja, con las interrupciones y las discusiones predominando en el terreno de juego. No obstante, Raphinha volvió a aparecer para devolverle la ventaja al equipo de Hansi Flick con el 3-2 definitivo. Desde entonces, el equipo blaugrana controló el transcurso del juego a partir de la posesión de la pelota. El argentino Franco Mastantuono ingresó en los últimos 10 minutos de la final.

El título le permitió al Barcelona estirar su superioridad en la Supercopa de España como el máximo ganador: el cuadro catalán concretó su 16° trofeo y aventaja al Real Madrid, que tiene 13. Vale destacar que la institución dirigida por Hansi Flick también lidera en La Liga de España con 49 unidades, mientras que los merengues lo siguen de cerca con 45.

Fuente: Infobae.