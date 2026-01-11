Corrientes: demoraron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron a dos hombres que merodeaban de manera sospechosa y uno de los cuales portaba un arma de fuego sin documentación en la localidad correntina de Bella Vista.

La detención se concretó cuando los policías realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas por calle 9 de Julio de esa localidad.

En ese contexto, los efectivos observaron a dos individuos con aparentes intenciones delictivas, por lo que procedieron a su identificación.

Tras el correspondiente palpado de seguridad, se constató que uno de los hombres llevaba un revólver marca Jaguar, calibre .32, con dos cartuchos, sin contar con la documentación que acredite la tenencia legal del arma, ni poder justificar su presencia en el lugar.

Los demorados, de 34 y 40 años de edad, junto con el arma secuestrada de manera preventiva, fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose actuaciones de oficio por supuesta portación ilegítima de arma de fuego.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites legales correspondientes.