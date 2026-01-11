Mauricio Macri y Juliana Awada tomaron la decisión de separarse

El expresidente de la nación y su esposa establecieron 15 años de matrimonio antes de hacer pública su separación. Para llegar al final de esta historia, es necesario visitar primero el pasado de una de las parejas más glamorosas que hubo en el poder.

Ya se habían cruzado incontables veces en eventos sociales, pero nunca habían conversado en serio. Pero no fue hasta septiembre de 2009 que tuvieron una conversación. Ocurrió en un exclusivo gimnasio porteño, ubicado en Barrio Parque: el Ocampo Wellness Club. Allí habría sucedido el flechazo y la primera charla mano a mano que desató las pasiones.

Según algunas versiones, habría sido el mismísimo personal trainer, Aldo Giménez, quien acortó la distancia de esos pocos metros para el encuentro. Pero él negó, tiempo después, haber oficiado de Celestino de la pareja. Los dos venían de matrimonios anteriores. Mauricio (nacido en Tandil el 8 de febrero de 1959) se había casado dos veces: primero con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina, Gimena y Francisco) y, luego, con Isabel Menditeguy, con quien estuvo nueve años. Juliana, a su vez, venía de un matrimonio brevísimo con Gustavo Capello y de haber estado en pareja con Bruno Laurent Barbier, con quien había tenido en 2003 a su hija mayor, Valentina.

La versión oficial es que hace un año tuvieron efectivamente una crisis. Y que fue a partir de allí que comenzaron a evaluar la posibilidad de una separación concreta. La decisión final llegó hace unas semanas, siete días antes de las fiestas. Y fue de común acuerdo, después de madurar durante un año con respeto y amor la decisión.

Por el amor pasado, por el amor a Antonia, por los buenos tiempos vividos y por tantas cosas más, decidieron pasar la Navidad y el Año nuevo juntos.

“Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa” fue lo que expresaron mutuamente

