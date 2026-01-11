Quién era el peluquero argentino que iba a ser papá y fue asesinado en México

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, así despidieron a Jonatan Emanuel Minucci sus allegados en las redes sociales. Se trata del turista argentino de 37 años asesinado a tiros en el cenote Vesica de la ciudad de Tulum, ubicada en Quintana Roo.

A Jonatan lo mataron en la previa a un festival de música electrónica que, posteriormente, también dejó otro muerto en Tulum. La tragedia ocurrió el pasado viernes, pero recién se conoció este domingo en Argentina: Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron a los médicos del Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen salvarle la vida.

El argentino, peluquero de profesión, era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Antes de poner su salón de belleza en su ciudad natal, había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U..

Mientras toda la familia de Jonatan reside actualmente en la localidad santafesina de Roldán, él había decidido quedarse en Fran Luis Beltrán hasta noviembre pasado, cuando viajó a México con la idea de trabajar por unos meses y juntar dinero. Tenía pensado regresar al país en febrero.

Jonatan había ido a México a trabajar

Nacido el 2 de octubre de 1988, Jona, como le decían sus conocidos, estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina (32). Su compañera de vida, actualmente, cursa un embarazo del que ambos se enteraron cuando él ya estaba en México.

“Además de ser un ser profundamente querido por su familia, amigos y todas las personas que lo conocieron, dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió una allegada a la pareja de Jonatan, en alusión al reciente embarazo.

En las últimas horas, la Junta Interna de la Fábrica Militar FLB (Fray Luis Beltrán) hizo un posteo en Facebook dando cuenta del asesinato en México: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro ex compañero fabriquero Joni Minucci”.

En paralelo al dolor, la familia de Jonatan pide ayuda para poder repatriar sus restos: “La logística es muy costosa y los excede por completo”, explicaron en las redes sociales tanto conocidos como desde la Junta Interna de Fabricaciones Militares.

En ese contexto, dieron los números de cuenta para afrontar los gastos del regreso de su cuerpo a su tierra natal: el alias es Jona.regreso.arg y el CBU 0000003100041824436446 está a nombre de la hermana de la víctima, Jaquelina Estefanía Minucci.

El consulado de Argentina ya fue notificado sobre el crimen de Minucci para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo y la asistencia a sus familiares.

El crimen

El crimen de Jonatan y otro más generaron inquietud: la música electrónica y los festivales, que antes simbolizaban prosperidad para esa región mexicana, ahora se ven opacados por la escalada de violencia.

Según pudo saber Infobae México, el ataque en el que fue asesinado Jonatan ocurrió la tarde del viernes pasado, cuando los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote Vesica, uno de los enclaves más promocionados de la ciudad de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros por parte de agresores que arribaron al lugar en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

En ese ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de la ciudad mexicana de Veracruz, y Saul “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Los dos permanecen bajo observación médica.

Esa fue la segunda ejecución a tiros vinculada a eventos turísticos ocurrida en menos de 48 horas en la zona. Ese mismo día, varias horas antes del Festival Tehmplo, seis disparos provocaron otra muerte y el pánico entre los asistentes.

La experiencia de exclusividad prometida a los turistas internacionales terminó en caos y una estampida. La reiteración de ataques armados en fiestas y sitios turísticos de alto perfil ha deteriorado la imagen de Tulum como destino seguro del Caribe Mexicano.