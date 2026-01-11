Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un caballo

Un trágico accidente ocurrió en la noche del sábado en la localidad de Esquina, donde un motociclista murió tras impactar su rodado contra un caballo que iba dirigido por su jinete.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20, según lo informado por la Comisaría Primera de Esquina, cuando P. R. Ojeda, de 19 años, manejaba una motocicleta marca Motomel, modelo Skua de 150 cc., chocó contra un caballo dirijido por su jinete, un hombre de 25 años.

El motociclista murió en el acto debido al traumatismo de cráneo y la fractura facial que sufrió por el impacto. Además, Ojeda viajaba con un adolescente de 17 años quien resultó con heridas de gravedad.

En tanto que el jinete, identificado como A. Ojeda, resultó con heridas en la lumbar derecha por el impacto, siendo trasladado al Hospital San Roque, donde permanece bajo observación, mientras que el adolescente se encuentra en el servicio de cuidados intensivos.

En el lugar de los hechos se presentó el personal de la dependencia mencionada junto al médico policial, Dr. Davicino, la perito, licenciada Andrea Gómez, quienes realizaron las actuaciones de protocolo y constataron que los protagonistas del incidente circulaban en sentidos contrarios, chocando de frente.

Con información de Actualidad Esquina

