Pronostican una semana calurosa en Corrientes con máximas de 36 grados

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo cómo estará el tiempo en Corrientes durante los próximos días. Según el organismo, la semana arrancará con cielo parcialmente soleado y temperaturas elevadas, marcando el inicio de una semana muy calurosa en la provincia.

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 32 grados, con condiciones estables. El martes continuará el calor, con cielo parcialmente soleado y una máxima que ascenderá a los 33 grados.

El miércoles, el termómetro seguirá subiendo y el pronóstico indica 34 grados de máxima, manteniéndose el cielo parcialmente soleado.

El pico de calor llegará el jueves, cuando el pronóstico extendido prevé 36 grados, con posibles precipitaciones durante la noche.

Finalmente, las lluvias regresarían el viernes, jornada en la que se espera un 80% de probabilidad de precipitaciones, una máxima de 30 grados y una mínima de 25, lo que traería un leve alivio tras varios días de calor intenso.