El agua no da tregua en Corrientes: hay 354 evacuados en seis localidades

Las intensas lluvias registradas en Corrientes en las últimas semanas continúan generando un complejo escenario en varias localidades de la provincia. Según el relevamiento actualizado del Comando Operativo de Emergencia de Corrientes (COE) al que pudo acceder El Litoral, hay un total de 354 personas evacuadas en seis localidades correntinas, como consecuencia de inundaciones, desbordes de ríos y daños provocados por temporales.

Situación critica en Corrientes

La situación más grave se registra en San Luis del Palmar, donde el impacto del agua lleva casi un mes. Actualmente, 309 personas permanecen evacuadas, convirtiendo a esta localidad en el epicentro de la emergencia hídrica provincial.

Cabe recordar que para el 30 de diciembre se habían contabilizado 114 familias evacuadas, lo que representaba alrededor de 450 personas alojadas en 13 centros habilitados. A ese número se sumaban más de 200 vecinos que debieron autoevacuarse en viviendas de familiares o amigos ante el avance del agua. Once días después, 309 personas continúan sin poder regresar a sus hogares, evidenciando la persistencia del problema.

Infografia sobre la cantidad de evacuados en Corrientes. Fuente: El Litoral.

En las últimas horas, la emergencia se agravó en San Roque, donde el río Santa Lucía volvió a desbordarse y obligó a evacuar a 18 personas. La información fue confirmada por Defensa Civil de la provincia de Corrientes a El Litoral.

Los sanroqueños afectados fueron trasladados al Albergue Avesa, ante el avance del agua sobre zonas habitadas. Las autoridades indicaron que la situación se mantiene bajo estricta vigilancia, ya que el nivel del río continúa en ascenso tras las recientes precipitaciones.

Cantidad en otras localidades

Otras localidades también presentan evacuados, aunque en menor número. En El Sombrero se registran 7 personas evacuadas, mientras que en San Miguel el número asciende a 11. En Ituzaingó, en tanto, hay 6 evacuados como consecuencia del impacto de las lluvias.

La localidad de Mburucuyá atraviesa un panorama particular. Allí, un fuerte temporal registrado este viernes provocó importantes destrozos, incluyendo la voladura de techos en al menos 20 viviendas. Como consecuencia de la pérdida total de sus casas, tres personas debieron ser evacuadas.

Si bien el número de evacuados en Mburucuyá es menor en comparación con otras localidades, los daños materiales generaron una situación de extrema vulnerabilidad para las familias afectadas, que perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Desde los distintos organismos provinciales y municipales se continúa con el monitoreo permanente de la situación, la asistencia a las personas evacuadas y la evaluación de daños. La evolución de los ríos y las condiciones climáticas de los próximos días serán claves para determinar si el número de afectados se mantiene o si la emergencia se extiende a nuevas zonas de la provincia.

(VT)