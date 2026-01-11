Boca vende entradas para no socios ante Millonarios

Boca actualizó la información sobre la venta de entradas para el amistoso ante Millonarios y sumó una novedad importante: también podrán asistir los hinchas no socios. El partido se disputará el miércoles 14 de enero a las 19.00 en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, un encuentro con fuerte carga emotiva en homenaje al entrenador que dejó una huella profunda en ambos clubes y falleció el pasado 8 de octubre.

Más allá de lo deportivo y de la puesta a punto del equipo de Claudio Úbeda, el foco del evento estará puesto en el recuerdo de Russo, en una noche especial para el Mundo Boca. A través de sus canales oficiales, el club informó cómo será el esquema definitivo de venta de entradas, que amplía el acceso respecto a lo anunciado inicialmente.

En un primer tramo, el expendio estuvo destinado exclusivamente a los socios de Boca en todas sus categorías, con un beneficio particular para los adherentes: el 50% de las populares fue reservado para ellos, teniendo en cuenta las habituales dificultades que enfrentan para conseguir entradas durante la competencia oficial. La compra para socios se realizó mediante la app Boca Socios.

La novedad es que desde este lunes 12 de enero a las 14.00, Boca habilitó la venta de entradas para hinchas no socios, quienes podrán adquirir sus tickets a través del sitio ventas.autoentrada.com. De esta manera, el club amplía el marco de público para un partido que promete un clima especial en La Bombonera.

Cabe recordar que el amistoso no computa para el porcentaje de asistencia que utiliza el club como criterio de prioridad para el acceso al estadio. Boca tendrá luego otro compromiso de preparación en esta pretemporada: será el domingo 18 de enero ante Nacional, en San Nicolás, mientras se acerca el debut oficial en el Torneo Apertura.

TyC Sports