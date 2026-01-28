Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en el test de la Fórmula 1 en Barcelona

Franco Colapinto se destacó este miércoles en el Circuito de Barcelona-Catalunya al registrar el segundo mejor tiempo en los ensayos privados de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026. El piloto argentino completó 56 vueltas con el nuevo A526 de Alpine y superó por medio segundo al campeón mundial Lando Norris.

Franco Colapinto fue el encargado de abrir la sesión matinal y marcó el segundo mejor tiempo, detrás de George Russell, tras completar 56 vueltas.

La jornada también contó con el debut del McLaren MCL40 y estuvo marcada por dos interrupciones con bandera roja, una de ellas provocada por un problema técnico en el equipo Audi. Otros pilotos que participaron en las pruebas fueron Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Las sensaciones de Colapinto

Colapinto, de 22 años, ya había destacado el lunes al marcar el tercer mejor tiempo, detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes), tras completar 60 vueltas.

Luego de esa primera jornada, el piloto argentino señaló que se encuentra entusiasmado con los cambios en los monoplazas y la adaptación a los nuevos reglamentos.

“Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante. La gestión de la energía, los neumáticos, que son más finos y pequeños, y otros cambios nos obligan a adaptarnos y readaptar nuestra forma de manejar”, explicó el piloto argentino.