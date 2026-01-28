Corrientes: 67 demorados durante la primera noche de los Carnavales Barriales

Durante la primera noche de los Carnavales Barriales 2026 en Corrientes, la Policía demoró a 67 personas por provocar desorden y consumir alcohol en la vía pública. Los incidentes se registraron en el marco del operativo de seguridad implementado en el barrio Bañado Norte.

El evento comenzó cerca de las 21.00 y se desarrolló sobre la avenida Gobernador Ruiz, desde México hasta Vélez Sarsfield. Desfilaron 27 agrupaciones y hubo una concurrencia que promedió las 29.000 personas, según estimaciones del Observatorio Turístico.

Los demorados, entre ellos menores de edad, fueron trasladados a distintas comisarías y, al no mediar órdenes de detención, todos recuperaron la libertad de manera paulatina.

Según indicaron fuentes policiales, el dispositivo especial de seguridad se desarrolló sin novedades de gravedad, por lo que se aseguró el normal desarrollo del evento y la protección del público presente.