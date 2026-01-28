Hospitales de Corrientes incorporaron equipamiento clave para la atención sanitaria

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur, encabezó la entrega de equipamiento para los hospitales “José Ramón Vidal”, de la ciudad de Corrientes, y “Las Mercedes”, en el interior provincial.

Durante el acto, el funcionario destacó la importancia del trabajo articulado con los equipos de salud y anticipó que continuará recorriendo hospitales de toda la provincia para dar respuesta a distintas demandas.

En el Hospital Vidal se entregó una mesa de anestesia, mientras que el nosocomio de la ciudad de Mercedes recibió un monitor multiparamétrico con capnógrafo.

Detalles de los equipos entregados

En el caso del centro de salud de la Capital, se precisó que la mesa de anestesia cuenta con funcionamiento estable, diseño de seguridad avanzado, rendimiento fiable e interfaz intuitiva, permitiendo la visualización de mediciones de monitorización básica a través de una pantalla LCD.

Por su parte, el hospital “Las Mercedes” incorporó un monitor multiparamétrico con capnógrafo, un equipo considerado esencial para áreas de cuidados intensivos, quirófano y emergencias. El equipamiento fue recibido por la directora del establecimiento, Laura Lacour.

Declaraciones del ministro Lanari Zubiaur

Durante la actividad, Lanari Zubiaur remarcó que “venimos ocupándonos en fortalecer el trabajo de equipo en Salud Pública” y sostuvo que el Ministerio debe estar presente tanto en los hospitales de cabecera de la Capital como en los del interior provincial.

“Lo que entregamos hoy es para mejorar la salud de los correntinos”, expresó el ministro, quien además valoró el trabajo conjunto con los directivos de los distintos nosocomios.

Reconocimiento de las autoridades hospitalarias

El director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, agradeció la entrega y expresó su respaldo a la gestión del ministro.

Asimismo, indicó que la incorporación del equipamiento “es un paso más para responder a las necesidades del hospital, mejorar las prestaciones quirúrgicas, brindar mayor comodidad al personal y satisfacción a los pacientes”.

En tanto, la directora del hospital de Mercedes, Laura Lacour, agradeció la visita realizada por el ministro el pasado 15 de enero y señaló que la entrega del equipamiento “es fruto y parte de la gestión de ese recorrido”.