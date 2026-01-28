Julieta Ortega confesó que le molestaría de la novia de su hijo y encendió el debate

Julieta Ortega volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras una declaración que mezcló ironía, autocrítica y sinceridad brutal. Este martes, la actriz fue invitada a Soñé que volaba, el ciclo de Olga, donde habló de distintos temas personales y de actualidad, desde dinámicas familiares hasta internas mediáticas como las que rodean a la familia Beckham.

La charla tomó un giro inesperado cuando una de las productoras lanzó, sin vueltas: “No hay nada peor que la mamá de un varón”. Lejos de esquivar el comentario, Ortega lo tomó como disparador para reflexionar sobre su propia experiencia como madre de Benito, el hijo que tuvo con Iván Noble, y sobre los fantasmas que aparecen ante la idea de una futura nuera.

“También es verdad que, como madre de un varón, tengo que decir que cuando llegue la primera novia, hay algo como que... Por ejemplo, si no me gusta cómo se viste, se me va a notar”, confesó, generando risas y sorpresa en el estudio. Su sinceridad abrió el juego a un análisis más profundo —y ácido— sobre los prejuicios y contradicciones propias.



Entre risas, Julieta fue más allá y se comparó con una figura icónica: “O sea, tal vez la razón por la cual rechacé tanto la figura de Victoria Beckham es porque me siento un poco ella... Como todo lo que uno rechaza. Uno odia lo que cree que es un rasgo de uno. Un rasgo de mier... de uno”. La frase, cargada de humor y autocrítica, fue uno de los momentos más comentados del programa.

Cuando le pidieron que puntualizara qué sería lo que más le costaría tolerar, la actriz no dudó: “Que se vista mal”. Y amplió, con tono cómplice: “O sea, que ande de remera, sí, pero no podría evitar decirle ‘capaz te podrías cambiar los zapatos’. Eso temo que me pase”.

El fragmento del programa no tardó en circular por redes sociales y desató una fuerte repercusión. Los usuarios se dividieron entre quienes tomaron sus dichos con humor y quienes los cuestionaron con dureza. “¿Qué es el concepto ‘madre de varón’?”, “Amo que lo que no pueda soportar es cómo se viste... Sí, soy, jajaja”, y “Remachista era”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

