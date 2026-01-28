Morena Beltrán le respondió a Horacio Pagani tras sus dichos machistas



Después de una década, el fútbol argentino volvió a tener una mujer como comentarista en una transmisión oficial. El hito se concretó el domingo pasado, cuando Morena Beltrán debutó en la pantalla de ESPN durante el partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, disputado en La Paternal. Su presencia marcó un punto de inflexión y reabrió el debate sobre el lugar de las mujeres en el periodismo deportivo.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Mientras muchos celebraron el avance y destacaron su preparación, otros pusieron el foco en una discusión más amplia sobre el fútbol y su historia. La polémica escaló cuando Horacio Pagani cuestionó abiertamente la decisión del canal y lanzó frases que generaron rechazo, entre ellas que “el fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino”.

En medio de ese contexto, Beltrán habló de su experiencia en Vuelta y media, el programa de Urbana Play conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Allí, la periodista se mostró sincera al contar cómo vivió sus primeros minutos en ese rol. Consultada sobre si había sentido nervios, fue directa: “Sí”. Y explicó: “Los otros días estuve nerviosa hasta el momento en el que empezó el partido”.



Durante la charla, Morena también se refirió a una de las sensaciones más gratificantes del oficio. “Te gratifica un poco cuando fuiste hablando algo sobre el partido y luego ocurre”, dijo, en relación a su análisis del encuentro de Argentinos Juniors, donde había señalado el mejor rendimiento del equipo aun cuando el gol del triunfo recién llegó a los 97 minutos gracias a Tomás Molina.

El tema Pagani apareció sin rodeos cuando Wainraich le preguntó si había escuchado sus declaraciones. “No lo escuché, lo leí”, respondió ella, y luego se tomó un momento para reflexionar sobre el trasfondo del debate. “Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino”, sostuvo.

Lejos de personalizar el conflicto, Beltrán puso el foco en las nuevas generaciones. “Cuando escucho declaraciones así me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando o que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. Porque a mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”, afirmó con convicción.



La periodista también analizó el lugar que ocupan ciertos discursos en los medios: “Hay cosas que se hacen en pos del entretenimiento y que algunos personajes se exageran y se alimentan más. Pero evidentemente lo de él no es un personaje porque en el último tiempo ha dicho cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas de escuchar o de ver”.

Para cerrar, Morena Beltrán fue contundente y dejó una definición que resume su postura frente a la controversia: “Lo lamento por él, lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió”. Su debut, más allá de las críticas, quedó marcado como un paso significativo en un camino que, de a poco, empieza a ampliarse dentro del fútbol argentino.

