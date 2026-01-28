Susana Giménez fue tajante y descartó a la China Suárez para su serie biográfica: "Jamás"

A medida que se ultiman los detalles de la producción que recorrerá su vida y su carrera, Susana Giménez empezó a pronunciarse públicamente sobre el rumbo que tomará la serie y las decisiones clave que se están evaluando detrás de escena. En ese contexto, la conductora sorprendió al referirse sin filtros a los nombres que circulan para encarnarla en la ficción.

En diálogo con Puro Show, la conductora fue consultada sobre distintos aspectos vinculados a la producción, incluido el vínculo con otras figuras históricas de la televisión que también trabajan en sus propias bioseries. Al ser preguntada por Moria Casán, Susana fue categórica y despejó cualquier duda sobre un posible intercambio entre ambas: “No, no, no, no, no, no, no hablamos”.



Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando surgió el nombre de Eugenia “la China” Suárez como eventual candidata para interpretarla. La consulta fue directa: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”. La respuesta, inmediata y sin matices, dejó en claro su postura: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco”.



Con esa definición, Susana descartó de plano cualquier posibilidad de que la actriz encarne su figura en la pantalla, marcando que el proyecto buscará una intérprete que reúna tanto el parecido físico como la impronta personal que ella considera indispensable para retratar su historia.

De esta manera, la diva comenzó a delinear públicamente los criterios que guiarán una de las producciones más esperadas, dejando en claro que la fidelidad a su imagen y a su esencia será un punto central en la serie que contará su vida.

