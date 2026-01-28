El Gobernador mantuvo reuniones con intendentes por infraestructura y empleo

El gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo este miércoles reuniones institucionales con intendentes de distintas localidades de la provincia, con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados a infraestructura, desarrollo local y generación de empleo.

Los encuentros se realizaron en el despacho oficial del mandatario y fueron informados a través de su cuenta en la red social X.

Reunión con Monte Caseros

Valdés recibió al intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez.

Tras el encuentro, el gobernador señaló que dialogaron “sobre infraestructura vial y urbana, y sobre la generación de empleo para seguir creando más oportunidades de trabajo en la ciudad”.

Proyectos para San Isidro

En otro tramo de la jornada, el gobernador se reunió con la intendente de San Isidro, Vilma Ojeda.

Según indicó, abordaron “proyectos y acciones a futuro para seguir impulsando el desarrollo local” en esa comuna.

Trabajo conjunto con 9 de Julio

Asimismo, Valdés informó sobre el encuentro con la intendente de 9 de Julio, Yanina Ibarrola.

En ese marco, sostuvo que la reunión tuvo como objetivo “establecer acciones conjuntas y proyectos de desarrollo para la ciudad, escuchando y trabajando de manera articulada”.