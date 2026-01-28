Ituzaingó potencia el turismo con carnavales y acciones en sus playas

La ciudad de Ituzaingó se prepara para vivir una nueva jornada carnavalera este sábado 31 de enero.

Los carnavales forman parte de las principales fiestas populares del interior de Corrientes y se desarrollan en más de 20 localidades durante los meses de enero y febrero. Estas celebraciones se caracterizan por el color, el lujo de los trajes artesanales, los bordados y espaldares, y el ritmo de batucadas y comparsas, con una fuerte impronta familiar.

Desfile en el corsódromo de Ituzaingó

El desfile se realizará en el corsódromo y anfiteatro local, con la participación de las comparsas Poderosa, Samboyeré, Académicos del Samba y Brillo de Luna. Cada una presentará sus propuestas con trajes artesanales, samba enredo y un amplio despliegue escénico, en el marco de la competencia que distingue a los carnavales de la localidad.

Acompañamiento del Ministerio de Turismo

En el marco del programa turístico “Sol, playa y carnaval”, el Ministerio de Turismo de la Provincia acompañará las actividades con acciones promocionales y entrega de merchandising a turistas, visitantes y público en general durante la jornada del sábado.

Promoción en las playas

Las acciones de promoción continuarán el domingo 1 de febrero en las playas de Ituzaingó, donde el Ministerio de Turismo también estará presente reforzando la propuesta turística de la ciudad, que combina eventos culturales y atractivos naturales durante la temporada de verano.