Corrientes avanza con el fortalecimiento turístico en los municipios de la provincia

El Ministerio de Turismo de Corrientes puso en marcha un programa de fortalecimiento que incluye relevamientos y asistencia técnica en distintos municipios de la provincia. La iniciativa busca acompañar la gestión local y potenciar el desarrollo de la oferta en cada localidad.

En esta primera etapa, el Departamento de Desarrollo de la Oferta, junto con la Dirección de Gestión Turística y las áreas de calidad y capacitaciones, visitó las localidades de Derqui, Empedrado, Saladas y Mantilla.

El equipo interdisciplinario realiza un relevamiento de infraestructura, espacios de organización territorial, nuevos proyectos y prestadores locales.

El objetivo del programa es atender las necesidades específicas de cada municipio y orientar la planificación de destinos. Se busca fortalecer la oferta turística provincial y posicionar a Corrientes en el mapa nacional e internacional.

Según destacaron desde el ministerio, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para impulsar la economía local y generar empleo, al mismo tiempo que se consolida al turismo como un motor de desarrollo.