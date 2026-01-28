¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnavales barriales Carnavales barriales Turismo en Corrientes
Carnavales barriales Carnavales barriales Turismo en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Gestión

Corrientes avanza con el fortalecimiento turístico en los municipios de la provincia

El Gobierno realizó relevamientos y brindó asesorías en Derqui, Empedrado, Saladas y Mantilla. El objetivo es fortalecer la oferta y apoyar la gestión local.

Por El Litoral

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 12:08

El Ministerio de Turismo de Corrientes puso en marcha un programa de fortalecimiento que incluye relevamientos y asistencia técnica en distintos municipios de la provincia. La iniciativa busca acompañar la gestión local y potenciar el desarrollo de la oferta en cada localidad.

En esta primera etapa, el Departamento de Desarrollo de la Oferta, junto con la Dirección de Gestión Turística y las áreas de calidad y capacitaciones, visitó las localidades de Derqui, Empedrado, Saladas y Mantilla.

El equipo interdisciplinario realiza un relevamiento de infraestructura, espacios de organización territorial, nuevos proyectos y prestadores locales.

El objetivo del programa es atender las necesidades específicas de cada municipio y orientar la planificación de destinos. Se busca fortalecer la oferta turística provincial y posicionar a Corrientes en el mapa nacional e internacional.

Según destacaron desde el ministerio, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para impulsar la economía local y generar empleo, al mismo tiempo que se consolida al turismo como un motor de desarrollo.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD