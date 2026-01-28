Desarrollo Social reforzó el vínculo con comedores de la Capital

Este miércoles el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen, mantuvo una reunión con referentes de comedores comunitarios de la ciudad de Corrientes.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio y contó con la participación de 19 representantes.

La actividad se enmarcó en las políticas impulsadas por el gobernador Juan Pablo Valdés, que tienen como uno de sus ejes centrales la inclusión social, y fue canalizada a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la cartera provincial.

Relevamiento de la situación de los comedores

Según se informó, este primer contacto entre el ministro y los referentes tuvo como objetivo poner en conocimiento la situación actual de los comedores comunitarios y continuar fortaleciendo el vínculo entre el Ministerio y estos espacios de asistencia alimentaria.

Durante la reunión, cada referente expuso la realidad de su comedor, la población que asiste regularmente y otros aspectos vinculados al funcionamiento cotidiano, lo que permitió realizar un relevamiento general del estado de cada institución.

Trabajo articulado

Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que, a través de sus distintas direcciones, se trabaja de manera permanente con el objetivo de acompañar a las familias correntinas y mejorar su bienestar, manteniendo un contacto directo con los actores que desarrollan tareas sociales en el territorio.