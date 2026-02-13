San Martín tuvo una semana caótica pero el equipo está vivo

Llega a una nueva edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol y San Martín intentará volver a la senda del triunfo. La gira por Córdoba dejó como saldo tres derrotas, en igual cantidad de partidos, la baja de Leonel Schattmann y un par de lesionados.

Pese a las circunstancias negativas, Gabriel Revidatti, DT del rojinegro, aseguró que "el equipo está vivo". "De la gira debemos separar los juegos contra Instituto e Independiente donde hicimos buenas presentaciones, contra Atenas no fuimos competitivos. Lo concretó es que perdimos los tres partidos pero el equipo está vivo".

El entrenador reconoció que "teníamos una mayor expectativa por los nombres propios que contratamos en el inicio de la temporada, pero por diferentes circunstancias y asumiendo la responsabilidad que corresponde, no logramos regularidad y solamente por momentos pudimos jugar bien". Ahora "debemos acomodar, de la mejor manera posible, al equipo para esta última fase del torneo".

En declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red), Revidatti habló sobre la salida de Schattmann, jugador que después de la derrota contra Atenas fue "cortado" del plantel. "Necesitábamos un cambio de rol en el equipo, no terminó de adaptarse a esa nueva función y se concluyó con un corte que no le gusta a nadie, pero creemos que era lo mejor para todos".

Con la salida del escolta, el DT anticipó como se presentará el equipo. "Confiamos plenamente en el personal que queda en el plantel. Ante la ausencia de Leonel, utilizaremos a Víctor (Fernández) en la función de 2 y sumará más minutos Mateo Rearte. La llegada de Daniel Moreira (para ocupar el lugar de Reginald Becton) también nos llevó a cambiar roles en el juego interno. Tenemos que aumentar la intensidad y energía. Necesitamos ser claros en los primeros 8 segundos".

La preparación para el clásico no fue la esperada. "Tuvimos una semana caótica para nosotros. Gastón García fue papá y está volviendo de Santa Fe. Tiene un gran compromiso con el club y por solamente por eso estará presente. Fede (Aguerre) prácticamente no pudo entrenar por su tendinitis y Víctor (Fernández) se sumó a mediados de la semana. No quiero que suene a excusas, pero es lo que vivimos. No tuvimos el plantel completo para trabajar".

De cara el juego de este sábado frente a Regatas, desde las 21.30 en el Fortín, Revidatti destacó que el rival "hoy es el equipo que mejor defiende" y para intentar el triunfo necesitarán "prevalecer con nuestra defensa e intentar provocar pérdidas para correr. Debemos incomodar a sus principales jugadores ofensivos y no darle segundas oportunidades. Ellos tienen jugadores con vocación de cargar los rebotes ofensivos. controlar eso será clave".